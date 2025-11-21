Бокс/ММА
Сегодня, 18:15

Агрба проведет реванш с Муньозом на турнире в Дубае

Алина Савинова

Российский боксер Харитон Агрба проведет бой с аргентинцем Рубеном Муньозом в рамках главного карда турнира «IBA.PRO 13», который состоится 12 декабря в Дубае.

Спортсмены поборются за звание обязательного претендента по версии WBA в первом полусреднем весе.

Агрба и Муньоз уже встречались в июле в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions — тогда россиянин уступил аргентинцу нокаутом во втором раунде и потерпел свое первое поражение в карьере. Всего Агрба провел 16 боев на профессиональном ринге. В активе Муньоза 18 побед при 2 поражениях.

Также на турнире в ОАЭ россиянин Вадим Мусаев встретится с Тулани Мбенге из ЮАР. Шоу «IBA.PRO 13» возглавит бой между еще одним российским боксером — Муратом Гассиевым и болгарином Кубратом Пулевым.

