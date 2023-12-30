Тищенко оценил шансы на проведение боя между Биволом и Бетербиевым

Двукратный олимпийский чемпион по боксу в полулегком и легком весе Алексей Тищенко прокомментировал информацию о том, что российский боксер Дмитрий Бивол подписал контракт на бой с соотечественником Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Если один из соперников подписал контракт на бой, то вероятность его проведения уже составляет как минимум 50%. Считаю, что Бетербиев тоже не будет избегать возможности объединить титулы. Если все настолько серьезно и реально, что есть контракт с подписью Бивола, то думаю, что поединок, скорее всего, состоится», — приводит слова Тищенко Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что встреча боксеров может пройти в марте 2024 года.

Бетербиев подерется со Каллумом Смитом 13 января 2024-го в Квебеке, Канада. В активе 38-летнего Бетербиева 19 выигранных боев.