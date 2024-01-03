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Сегодня, 12:06

Костя Цзю пожелал, чтобы в новом году на всех соревнованиях звучал гимн России

Алина Савинова
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Знаменитый российский боксер Константин Цзю обратился с пожеланиями к спортсменам в Новом году.

«В Новом году желаю всем спортсменам крепкого здоровья, чтобы на всех основных стартах здоровье не подводило. И то, что мы делали в этом году, пусть продолжится в следующем, то есть на всех соревнованиях звучал гимн и поднимался флаг в честь наших победителей. Бокс уже добился этого. Остается добивать другие виды спорта», — цитирует Цзю Sport24.

54-летний Цзю является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. Он занимает 51-е место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec. В 2011 году россиянин был внесен в Международный зал боксерской славы.

Источник: https://sport24.ru/boxing/news-609465-kostya-tszyu-pust-i-v-2024-godu-na-vsekh-sorevnovaniyakh-zvuchit-gimn-i-podnimayetsya-flag-v-chest-nashikh-pobediteley
Бокс
Костя Цзю
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