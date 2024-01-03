Костя Цзю пожелал, чтобы в новом году на всех соревнованиях звучал гимн России

Знаменитый российский боксер Константин Цзю обратился с пожеланиями к спортсменам в Новом году.

«В Новом году желаю всем спортсменам крепкого здоровья, чтобы на всех основных стартах здоровье не подводило. И то, что мы делали в этом году, пусть продолжится в следующем, то есть на всех соревнованиях звучал гимн и поднимался флаг в честь наших победителей. Бокс уже добился этого. Остается добивать другие виды спорта», — цитирует Цзю Sport24.

54-летний Цзю является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе. Он занимает 51-е место в рейтинге лучших боксеров всех времен и народов вне зависимости от весовой категории по версии BoxRec. В 2011 году россиянин был внесен в Международный зал боксерской славы.