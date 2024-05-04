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Сауль Канело Альварес — Хайме Мунгия: во сколько и где смотреть трансляцию турнира в прямом эфире

Сауль «Канело» Альварес проведет защиту четырех титулов ротив Хайме Мунгией 5 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сауль Альварес.
Фото AFP

В ночь на 5 мая состоится боксерский вечер, в рамках которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес проведет защиту титулов WBC, WBO, IBF и WBА с мексиканским боксером-профессионалом Хайме Мунгией. Формат поединка — двенадцать раундов по правилам бокса.

Вечер пройдет в спортивном комплексе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада (США). Начало — в 03.00 по московскому времени. Бой Альварес — Мунгия ожидается не ранее 06.00 мск.

В России официальной трансляции боксерского вечера не будет. Права на показ турнира принадлежат онлайн-сервису DAZN.

27-летний мексиканский боксер в профессиональной карьере имеет рекорд — 43-0. На счету 33-летнего Альвареса рекорд — 60-2-2.

Бокс
Сауль Альварес
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Сауль Альварес — Хайме Мунгия: время начала и где смотреть трансляцию боя

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