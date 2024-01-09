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Артур Бетербиев — Каллум Смит: прогноз на бой — мнение фанатов и аналитиков

Бетербиев проведет поединок против Смита 13 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press

Российский боксер Артур Бетербиев проведет поединок против британца Каллума Смита 13 января. Бой пройдет на арене Videotron Centre в Квебеке (Канада). «СЭ» публикует мнение фанатов и экспертов.

Мнение аналитиков о бое Бетербиев — Смит

Букмекеры считают Артура Бетербиева явным фаворитом в поединке со Смитом. На победу российского канадца по котировкам предлагается коэффициент 1,22, а на успех британца — 4,60.

Мнение фанатов о бое Бетербиев — Смит

«Артур победит нокаутом без вариантов», — написал пользователь S M.

«Учитывая стили обоих боксеров, противостояние может стать боем года», — полагает Timur Sikera.

«Рано Артура списывать», — считает пользователь, подписавшийся как Андрей.

«Артур заберет свое!» — пишет Жанабай Шауменов.

«Нет тут никакого интеллектуального подтекста, английскую шпалу сложат пополам, причем явно в первой половине боя!» — уверен Matvey Sundukov.

Мнение экспертов о бое Бетербиев — Смит

Дмитрий Бивол, российский боксер прокомментировал предстоящий бой. «Мне видится, что Бетербиев будет в этом бою лучше, чем Смит. Потому что Смит не пользуется длиной своих рук. Он подпускает соперников на короткую дистанцию. А это среда Бетербиева, где он хорошо себя чувствует», — сказал Бивол «СЭ».

Эдди Хирн, британский промоутер поделился мнением о бое. «Травмы и возраст — слабые стороны Бетербиева. Он даже был вынужден отложить бой против Смита из-за этих причин. В предыдущем бою против Энтони Ярда Бетербиев начал показывать знаки, что ему можно причинить боль. Но Артур все еще представляет огромную опасность. Тем не менее я верю, что Каллум Смит победит», — говорит Хирн Matchroom Boxing.

Бокс
Артур Бетербиев
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