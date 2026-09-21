Расписание чемпионата Европы по боксу-2026 на 21 сентября

В понедельник, 21 сентября, в Софии пройдет пятый соревновательный день чемпионата Европы по боксу-2026. Турнир принимает Asics Arena. Соревнования проходят под эгидой World Boxing.

«СЭ» публикует расписание боев на 21 сентября. Время начала — московское.

21 сентября, понедельник

13.30. Женщины. До 60 кг. 1/8 финала.

14.30. Мужчины. До 60 кг. 1/8 финала.

15.30. Мужчины. До 80 кг. 1/8 финала.

18.00. Женщины. До 57 кг. 1/8 финала.

19.00. Мужчины. До 70 кг. 1/4 финала.

19.30. Мужчины. До 75 кг. 1/8 финала.

20.30. Мужчины. До 85 кг. 1/4 финала.

В России трансляции чемпионата Европы показывает онлайн-кинотеатр Okko. Международная трансляция турнира также доступна на Eurovision Sport.

Российская сборная подходит к пятому дню турнира с рядом побед. 20 сентября Баир Батлаев победил Сахила Алахвердови (5:0), Давид Суров — Оскара Сафаряна (4:1), Анастасия Кооль досрочно выиграла у Люси Аветисян, Надежда Голубева победила Кьяру Сарайелло (5:0), а Ксения Олифиренко в четвертьфинале прошла Дарью Сазонову (5:0).

Расул Магомедов 20 сентября уступил Исмаилу Умару (0:4), Рамазан Дадаев проиграл Эммануэлю Рейесу Пла (2:3). Днем ранее семь из восьми российских боксеров выиграли свои поединки.

Чемпионат Европы завершится 25 сентября. Медали разыгрываются в 20 весовых категориях — по десять у мужчин и женщин.

Бокс: чемпионат Европы-2026, расписание боев, результаты сборной России, трансляции и последние новости