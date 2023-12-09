IBA лишила членства четыре европейские национальные ассоциации бокса

Международная ассоциация бокса (IBA) прекратила членство национальных ассоциаций Чехии, Нидерландов, Германии и Швеции. Решение было принято во время конгресса IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Как сообщает ТАСС, организации нарушили ряд положений устава IBA, в том числе в части двойного членства.

В октябре 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами. 22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания.