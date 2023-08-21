ESPN оценило вероятность проведения боя Бивола и Бетербиева в 2024 году в 90 процентов

Долгожданный объединительный поединок между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (21-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0) с 90-процентной вероятностью состоится в 2024 году, считает спортивное издание ESPN.

«Никаких серьезных препятствий для боя нет», — отмечает издание, добавляя, что россияне могли подраться раньше, если бы Бивол не встретился в 2022-м с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2).

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая 2022-го на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Бетербиев и обязательный претендент на титул WBC в полутяжелом весе Каллум Смит (29-1) подерутся 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.