Фьюри высмеял Усика после победы над Дюбуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на победу украинца Александра Усика над британцем Даниэлем Дюбуа.

Фьюри опубликовал фотографию, на которой он стоит в боксерских шортах, натянутых почти до груди. Под записью он отметил Усика и своего будущего оппонента Фрэнсиса Нганну.

Тайсон Фьюри. Фото Тайсон Фьюри

Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде. При этом в пятом раунде Дюбуа нанес удар, после которого украинец упал на канвас. Рефери расценил удар как запрещенный (удар ниже пояса). Бой состоялся 26 августа во Вроцлаве, Польша.