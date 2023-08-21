Эдди Хирн назвал сроки возвращения Дмитрия Бивола на ринг

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) должен вернуться на ринг осенью.

«Он был травмирован. Некоторые люди решили, что он просто решил не драться с ноября прошлого года, но он получил травму. Я думаю, что Бивол проведет поединок в октябре или ноябре. Он рассчитывал получить победителя противостояния между Каллумом Смитом и Артуром Бетербиевым, которое, к сожалению, отложили», — сказал Хирн DAZN.

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Поединок состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).