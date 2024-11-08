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Сегодня, 09:10

Дрозд заявил, что не хочет, чтобы Джейк Пол сильно бил Майка Тайсона

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Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Григорий Дрозд прокомментировал предстоящий поединок Майка Тайсона и Джейка Пола.

«Сложно комментировать это событие. Очень надеюсь, что это будет не серьезный бой, а выставочный, как у Роя Джонса с Майком Тайсоном. Хочется посмотреть показательный бой, в котором Джейк Пол ни в коем случае не ударит сильно Майка Тайсона. Его форма поражает, с учетом того что ему 58 лет. Очевидно, что он трудится в зале, но чудес не бывает.
Я бы не хотел, чтобы Майк Тайсон на этот поединок настраивался как на бой и пытался выкладываться. Если он вдруг случайно ударит Джейка Пола, это будет забавно, но хочется, чтобы это была выставочная история на уважении», — приводит слова Дрозда Vprognoze.ru.

16 ноября в американском городе Арлингтон пройдет вечер бокса. В главном событии мероприятия состоится восьмираундовый поединок между 27-летним Джейком Полом и 58-летним Майком Тайсоном, бывшим чемпионом мира.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/12085680-drozd-ne-hochetsya-chtoby-dzhejk-pol-silno-bil-majka-tajsona.html
Григорий Дрозд
Джейк Пол
Майк Тайсон
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