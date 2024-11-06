Аминева заявила, что готова к бою с Иман Хелиф

Российский боксер Азалия Аминева сообщила, что готова к поединку с Иман Хелиф из Алжира.

«Я готова к этому бою вне зависимости от производного. Это принципиально — показать настоящую силу женского бокса. И не важно, кто напротив. Я готова и настроена», — цитирует Аминеву ТАСС.

Ранее французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте олимпийской чемпионки Парижа-2024 по боксу Хелиф. В отчетах 2023 года у спортсменки выявлено наличие «тестикул» и «микропениса». Согласно заключению, в результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек и «микропениса», напоминающего увеличенный клитор. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал уровень тестостерона, как у мужчин.