Асбаров считает Тима Цзю фаворитом возможного боя с Муртазалиевым

Российский боксер Сослан Асбаров прокомментировал информацию о скором поединке австралийца Тима Цзю с россиянином Бахрамом Муртазалиевым, владеющим титулом IBF в первом среднем весе.

«Тимофей, на мой взгляд, является фаворитом. Мне кажется, он побеждал более серьезных соперников. Думаю, в техническом плане Тим сможет подобрать ключи к Бахраму. Конечно, ему не стоит идти в размен. Думаю, он будет держать в голове тот факт, что Муртазалиев из 22 своих побед 16 одержал нокаутом. Но не будем забывать, что Тим и сам неплохо бьет. Это будет очень интересный бой», — цитирует Асбарова MMA.Metaratings.ru.

Свой последний поединок 29-летний Цзю провел в марте 2024 года, по итогам которого потерпел первое поражение в карьере. Австралиец уступил раздельным решением судей американцу Себастьяну Фундоре. На счету Цзю 24 победы, 17 из которых — нокаутом.

31-летний Муртазалиев последний раз выходил в ринг в апреле 2024-го, где нокаутировал немца Джека Кулкая. Всего за карьеру он одержал 22 победы, 16 из которых — нокаутом.