Кевин Джонсон проведет поединок 30 августа в Вологде

Промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что российский боксер американского происхождения Кевин Джонсон проведет бой против ирландца Шона Тернера 30 августа в Вологде.

«Кевин Джонсон проведет реванш с Шоном Тернером 30 августа в Вологде по правилам бокса. Там же состоится бой Алексея Папина и Феликса Валеры», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

Первый бой прошел 17 февраля и завершился победой Джонсона. 9 января был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому 44-летнему боксеру было предоставлено российское гражданство. Джонсон подал документы на получение российского гражданства в сентябре 2023 года.