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В РАНХиГС при Президенте РФ прошел турнир по боксу, посвященный Дню защитника Отечества

В Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ прошел турнир по боксу, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие в пятницу, 20 февраля, посетили Александр Поветкин, Евгений Тищенко, Дмитрий Двали.

В предварительных поединках в ринг вышли студенты академии и других ВУЗов. В главном событии вечера участвовали боксеры-профессионалы: россиянин Матвей Головнев единогласным решением судей одержал победу над представителем Конго Зенгалом Бонифацием.

«Очень порадовали ребята, которые сегодня выступали, — сказал ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. — Хочется отметить, как много зрителей пришло их поддержать и посмотреть бои — это обнадеживает, что спорт в Академии будет развиваться еще сильнее. У нас есть желание регулярно проводить подобные мероприятия. Насколько я понимаю, РАНХиГС стал первым ВУЗом, в стенах которого прошли поединки по профессиональному боксу. Я благодарен нашим партнерам за то, что они поверили, что мы проведем все на высоком уровне. Уверен, они не разочаровались. Было много зрителей, и получился настоящий праздник. Думаю, что это только начало, и мы дальше будем проводить совместные классные мероприятия».

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