Тренер Двали прокомментировал вероятность, что у боксера восстановится зрение на поврежденном глазу

Иван Щелок, личный тренер российского боксера Дмитрия Двали, ответил на вопрос о возможном восстановлении зрения на поврежденном глазу спортсмена.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин.

В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа боксер перенес операцию на глазу.

«Никто ничего не говорит. Причем врачи не намеренно утаивают что-то, а сами не знают. Организм каждого человека уникален, и ты никогда не можешь предположить, как будет идти процесс восстановления. Нам объясняют, что когда он начнет видеть поврежденным глазом, тогда и можно будет об этом рассуждать», — приводит слова тренера RT.