Личный тренер Двали назвал чудом операцию на глазу боксера

Иван Щелок, личный тренер российского боксера Дмитрия Двали, прокомментировал операцию на глазу спортсмена.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин.

В ходе потасовки 23-летний боксер получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза. 6 августа боксер перенес операцию на глазу.

«Доктора опасались делать операцию. Произошло отслоение сетчатки. Плюс хрусталик серьезно пострадал. Если говорить грубо, все, что находилось у Димы в глазу, «улетело». Орган собирали заново будто по запчастям. Просто раскладывали все составляющие по местам. Некоторые медики действительно разводили руками и не видели смысла в процедуре. В итоге Двали целых четыре часа провел на операционном столе. Врачи совершили маленькое чудо», — цитирует тренера RT.