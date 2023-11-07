Следствие потребовало ареста боксера Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы

Следствие потребовало арестовать боксера Никиту Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы.

«В суд поступило ходатайство об аресте Н. Иванова», — приводит РИА «Новости» слова представителя Замоскворецкого суда Москвы.

Вечером в воскресенье, 5 ноября, стало известно, что 37-летний Иванов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта около ресторана на Шлюзовой набережной нанес несколько ударов руками двум мужчинам, после чего не менее шести раз выстрелил из пистолета в их сторону и в сторону находившихся там же других двух мужчин.

В результате инцидента трое человек получили огнестрельные ранения, еще у одного человека сломан нос.

Никита Иванов является чемпионом Европы по боксу-2013 в весовой категории до 81 кг. Спортсмену предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).