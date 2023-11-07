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Устроившего стрельбу в центре Москвы боксера Иванова арестовали на два месяца

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца боксера Никиту Иванова, устроившего стрельбу в центре столицы, сообщает «РИА Новости».

Спортсмен взят под стражу до 5 января 2024 года.

37-летний Иванов выразил сожаление из-за того, что из-за его действий пострадали люди и добавил, что готов оплатить им лечение.

Вечером в воскресенье, 5 ноября, стало известно, что 37-летний Иванов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшего конфликта около ресторана на Шлюзовой набережной нанес несколько ударов руками двум мужчинам, после чего не менее шести раз выстрелил из пистолета в их сторону и в сторону находившихся там же других двух мужчин.

В результате инцидента трое человек получили огнестрельные ранения, еще у одного человека сломан нос. По словам боксера, конфликт начался после того, как оппоненты оскорбили его и его девушку. Спортсмен сделал замечание, а после этого применил силу. Потерпевшие в суд не явились.

Иванов — чемпион Европы по боксу-2013 в весовой категории до 81 кг. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»).

Из материалов дела, оглашенных в суде, стало известно, что Иванов уже привлекался к уголовной ответственности по этой статье 10 лет назад и получил условное наказание.

Источник: РИА Новости
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Следствие потребовало ареста боксера Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы
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