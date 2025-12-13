Шумков посвятил победу на чемпионате мира по боксу России

Российский боксер Всеволод Шумков поблагодарил жителей России за поддержку на чемпионате мира в Дубае.

В субботу 24-летний спортсмен в финальном поединке в весовой категории до 60 кг победил олимпийского чемпиона 2024 года Абдумалика Халокова из Узбекистана.

«Я посвящаю победу нашей большой стране, всей России. Вся трибуна здесь поддерживала меня, благодаря болельщикам я смог победить. Надеюсь, мы будем на первом общекомандном месте», — приводит ТАСС слова боксера.

Шумков является четырехкратным чемпионом России (2020, 2021, 2022, 2025). Он также становился бронзовым призером чемпионата мира в 2023 году.