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13 декабря 2025, 19:23

Шумков посвятил победу на чемпионате мира по боксу России

Алина Савинова

Российский боксер Всеволод Шумков поблагодарил жителей России за поддержку на чемпионате мира в Дубае.

В субботу 24-летний спортсмен в финальном поединке в весовой категории до 60 кг победил олимпийского чемпиона 2024 года Абдумалика Халокова из Узбекистана.

«Я посвящаю победу нашей большой стране, всей России. Вся трибуна здесь поддерживала меня, благодаря болельщикам я смог победить. Надеюсь, мы будем на первом общекомандном месте», — приводит ТАСС слова боксера.

Шумков является четырехкратным чемпионом России (2020, 2021, 2022, 2025). Он также становился бронзовым призером чемпионата мира в 2023 году.

Источник: ТАСС
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Всеволод Шумков
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