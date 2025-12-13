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13 декабря 2025, 19:02

Попов и Муцольгов стали чемпионами мира по боксу в Дубае

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российские боксеры Илья Попов и Исмаил Муцольгов выиграли золотые медали на чемпионате мира по боксу-2025 в Дубае.

Попов победил Омара Ливазу из Киргизии в финале в весовой категории до 63,5 кг. Муцольгов (до 75 кг) единогласным решением судей одержал победу над Сабиржаном Аккалыковым из Казахстана.

Еще два россиянина стали серебряными призерами ЧМ. Евгений Кооль (до 67 кг) уступил в решающем поединке Асадкуе Муйдинкуяеву (Узбекистан), а Сергей Колденков (до 71 кг) — представилю Казахстана Аблайхану Жусупову.

Чемпионат мира по боксу проходит в Дубае со 2 по 13 декабря.

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Бокс
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