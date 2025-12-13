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Российские боксеры завоевали 7 золотых медалей на чемпионате мира в Дубае

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российские боксеры стали обладателями семи золотых медалей на чемпионате мира-2025 в Дубае.

Победы в финальных поединках одержали Всеволод Шумков (весовая категории до 60 кг), Илья Попов (до 63,5), Исмаил Муцольгов (до 75), Джамбулат Бижамов (до 80), Шарабутдин Атаев (до 86), Муслим Гаджимагомедов (до 92) и Давид Суров (свыше 92).

Серебряными призерами чемпионата мира стали Эдмонд Худоян (до 48), Баир Батлаев (до 51), Вячеслав Рогозин (до 54), Евгений Кооль (до 67) и Сергей Колденков (до 71). Бронзу завоевал Андрей Пегливанян (до 57).

Таким образом, российские боксеры завоевали 13 медалей: семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую.

Чемпионат мира по боксу проходил в Дубае со 2 по 13 декабря.

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