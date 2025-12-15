Российские боксеры вернулись с чемпионата мира

Российские боксеры вернулись в Москву после выступления на чемпионате мира в Дубае, сообщает ТАСС.

По данным источника, cпортсменов встречали хлебом-солью, а также с народными песнями и танцами. Россияне на турнире завоевали 7 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль.

Чемпионами стали Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Серебряную медаль завоевал Эдмонд Худоян (до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг). Бронзовым призером стал Андрей Пегливанян (до 57 кг).

Впервые в истории все россияне, заявленные на турнир, приняли участие в полуфинале. Чемпионат мира по боксу проходил в Дубае со 2 по 13 декабря. Российские спортсмены выступали на турнире с флагом и гимном страны.