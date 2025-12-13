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Бижамов, Атаев и Суров выиграли золото чемпионата мира по боксу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российские боксеры Джамбулат Бижамов, Шарабутдин Атаев и Давид Суров стали победителями чемпионата мира-2025 в Дубае.

Бижамов в финальном поединке в весовой категории до 80 кг победил Жавохира Уммталиева из Узбекистана. Атаев (до 86 кг) одержал победу над Алексеем Алферовым из Белорусии, а Суров (свыше 92 кг) оказался сильнее представителя Узбекистана Армана Маханова.

Чемпионат мира по боксу проходит в Дубае со 2 по 13 декабря.

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Бокс
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