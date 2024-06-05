Российские боксеры выступят на чемпионате мира-2025 под флагом страны

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что российские боксеры на женском и мужском чемпионатах мира в 2025 году выступят под флагом и с гимном страны.

Об этом она рассказала на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 5 по 8 июня.

«На чемпионатах мира сборная России выступит полноценно под флагом и с гимном страны. Это обязательное условие Международной ассоциации бокса, которой руководит Умар Кремлев», — приводит ТАСС слова Кириенко.

Ранее Международная федерация бокса (IBA) отказалась следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении атлетов России и Белоруссии национальной идентификации.