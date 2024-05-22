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Бой против Мальдонадо может стать последним в карьере Монсона

Виктория Кравченко
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Бой против бразильца Фабио Мальдонадо может стать последним в карьере Джеффа Монсона.

«Этот бой, скорее всего, станет последним в моей карьере. Посмотрим», — рассказал он ТАСС.

Поединок Монсона против Мальдонадо состоится в Москве 28 июня и пройдет по правилам смешанных единоборств.

В активе 53-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и 1 ничья. Ранее он отказался от гражданства США, в 2018 году он стал гражданином РФ. В сентябре 2023 года был избран депутатом Госсобрания Башкирии от партии «Единая Россия»

Источник: https://tass.ru/sport/20871541
Джефф Монсон
Фабио Мальдонадо
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