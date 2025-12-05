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Россияне Кооль и Бижамов победили нокаутом в 1/16 финала ЧМ по боксу

Анастасия Пилипенко

Российский боксер Евгений Кооль (до 67 кг) одержал победу в 1/16 финала чемпионата мира.

В поединке против представителя Шри-Ланки Кабавака Патмасири он победил в первом раунде техническим нокаутом.

Еще один россиянин — Джамбулат Бижамов (до 80 кг), также одержал победу техническим нокаутом над Тевиту Малупо из Тонга.

Чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) в Дубае. Он стартовал 2 декабря и продлится до 13-го числа.

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