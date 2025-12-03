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3 декабря 2025, 15:52

Беспутин назвал цель сборной России на чемпионате мира по боксу

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин рассказал о цели команды на мужском чемпионате мира.

— Цель сборной на чемпионате мира — первое командное место. У нас очень достойный состав команды. Каждого знаю лично, все они мне как братья. Верю, что каждый член сборной может выиграть золото чемпионата мира. Основные конкуренты в борьбе за победу в командном зачете — сборные Узбекистана и Казахстана», — цитирует Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

Церемония открытия чемпионата мира состоялась 2 декабря. Соревнования пройдут со 2 по 13 декабря.

Источник: Федерация бокса России
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