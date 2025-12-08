Чемпионат мира по боксу 2025: даты и место проведения, состав России, где смотреть

Чемпионат мира по боксу 2025 пройдет в Дубае со 2 по 13 декабря

Чемпионат мира по боксу 2025 среди любителей под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) состоится со 2 по 13 декабря. Турнир пройдет в Дубае (ОАЭ).

Состав сборной России

Эдмонд Худоян (до 48 кг)

Баир Батлаев (до 51 кг)

Вячеслав Рогозин (до 54 кг)

Андрей Пегливанян (до 57 кг)

Всеволод Шумков (до 60 кг)

Илья Попов (до 63,5 кг)

Евгений Кооль (до 67 кг)

Сергей Колденков (до 71 кг)

Исмаил Муцольгов (до 75 кг)

Джамбулат Бижамов (до 80 кг)

Шарабутдин Атаев (до 86 кг)

Муслим Гаджимагомедов (до 86 кг)

Давид Суров (свыше 92 кг)

Где смотреть чемпионат мира по боксу 2025

Турнир в прямом эфире можно смотреть на официальном YouTube-канале IBA (трансляция на английском языке). В России следить за поединками наших боксеров можно на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена».

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