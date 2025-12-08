Чемпионат мира по боксу 2025: даты и место проведения, состав России, где смотреть
Чемпионат мира по боксу 2025 пройдет в Дубае со 2 по 13 декабря
Чемпионат мира по боксу 2025 среди любителей под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) состоится со 2 по 13 декабря. Турнир пройдет в Дубае (ОАЭ).
Состав сборной России
- Эдмонд Худоян (до 48 кг)
- Баир Батлаев (до 51 кг)
- Вячеслав Рогозин (до 54 кг)
- Андрей Пегливанян (до 57 кг)
- Всеволод Шумков (до 60 кг)
- Илья Попов (до 63,5 кг)
- Евгений Кооль (до 67 кг)
- Сергей Колденков (до 71 кг)
- Исмаил Муцольгов (до 75 кг)
- Джамбулат Бижамов (до 80 кг)
- Шарабутдин Атаев (до 86 кг)
- Муслим Гаджимагомедов (до 86 кг)
- Давид Суров (свыше 92 кг)
Где смотреть чемпионат мира по боксу 2025
Турнир в прямом эфире можно смотреть на официальном YouTube-канале IBA (трансляция на английском языке). В России следить за поединками наших боксеров можно на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена».
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