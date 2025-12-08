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Чемпионат мира по боксу 2025: даты и место проведения, состав России, где смотреть

Чемпионат мира по боксу 2025 пройдет в Дубае со 2 по 13 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Муслим Гаджимагомедов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат мира по боксу 2025 среди любителей под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) состоится со 2 по 13 декабря. Турнир пройдет в Дубае (ОАЭ).

Состав сборной России

  • Эдмонд Худоян (до 48 кг)
  • Баир Батлаев (до 51 кг)
  • Вячеслав Рогозин (до 54 кг)
  • Андрей Пегливанян (до 57 кг)
  • Всеволод Шумков (до 60 кг)
  • Илья Попов (до 63,5 кг)
  • Евгений Кооль (до 67 кг)
  • Сергей Колденков (до 71 кг)
  • Исмаил Муцольгов (до 75 кг)
  • Джамбулат Бижамов (до 80 кг)
  • Шарабутдин Атаев (до 86 кг)
  • Муслим Гаджимагомедов (до 86 кг)
  • Давид Суров (свыше 92 кг)

Где смотреть чемпионат мира по боксу 2025

Турнир в прямом эфире можно смотреть на официальном YouTube-канале IBA (трансляция на английском языке). В России следить за поединками наших боксеров можно на телеканале «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена».

Изучайте результаты, последние новости и другие материалы в разделе о любительском боксе на сайте «СЭ».

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