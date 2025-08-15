Бокс/ММА
15 августа, 17:45

Призовой фонд чемпионат России по боксу составит 130 миллионов рублей

Алина Савинова

В Екатеринбурге стартовал 34-й чемпионат России по боксу среди мужчин, который посвящен памяти Маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также году защитника Отечества и 80-летию со дня Победы в ВОВ.

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев стал почетным гостем соревнований.

«Рад, что чемпионат России проходит в Екатеринбурге. 2025-й — исторический год: исполнилось 80 лет Великой Победе, 130 лет российскому боксу. Чемпионат посвящен памяти Георгия Жукова. Мы помним, гордимся и чтим Маршала Победы. Чемпионат стартует в исторический день: сегодня наш национальный лидер Владимир Путин встречается с президентом США», — приводит пресс-служба турнира слова Кремлева.

Глава IBA отметил, что в честь 130-летия отечественного бокса организаторам хотелось еще больше замотивировать участников чемпионата России, поэтому общий призовой фонд составит 130 миллионов рублей. Лучший боксер и лучший болельщик получат автомобили от компании «Рольф», а 13 лучших судей — по 1 миллиону рублей.

