18 августа, 09:03

Сантыбек о победе на чемпионате Азии по боксу среди молодежи: «Я очень счастлива»

Алина Савинова

Этническая казашка из Китая Дина Сантыбек поделилась впечатлениями от победы на чемпионате Азии по боксу среди молодежи в весовой категории до 65 кг.

«Очень рада, что на чемпионате Азии в Таиланде удалось завоевать золото. Провела три боя, в каждом были свои трудности, но лучше всего получился первый. В прошлом году я остановилась на серебре, и это оставило неприятный осадок. В этом году сборная дала мне шанс, вся команда оказала большую поддержку. Благодаря этому удалось добиться такого результата, и я очень счастлива», — цитирует Сантыбек Meta-ratings.kz.

В финале турнира в Бангкоке 22-летняя спортсменка победила Юй-Тин Цзюо из Китайского Тайбэя единогласным решением судей. В первом раунде она дважды отправила соперницу в стоячий нокдаун.

Источник: Meta-ratings.kz
