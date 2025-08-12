Гаджимагомедов, Атаев, Шумков, Саввин, Идигов, Бижамов, Худоян примут участие в чемпионате России

15 августа в Екатеринбурге начнется чемпионат России по боксу среди мужчин. Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов рассказал о конкуренции, участниках и отборе на чемпионат мира.

«Уверен, что чемпионат России будет очень сильным по конкуренции. Поедут и молодые ребята, среди которых чемпионы первенств Европы и мира, а также более опытные спортсмены. Участие примут все наши лучшие боксеры, потому что турнир станет отбором на чемпионат мира. Никто не будет освобожден, и каждый приедет побеждать, завоевывать путевку на главный мировой турнир. В прошлом году лидеры сборной пропустили чемпионат России, им дали возможность восстановиться. Но сейчас в каждой весовой категории будет сильнейшая и достойная конкуренция.

Например, в чемпионате страны примут участие финалист Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Муслим Гаджимагомедов, чемпион Европы и мира Шарабутдин Атаев, чемпион Европы Тархан Идигов, финалист чемпионата мира и Европы Джамбулат Бижамов, чемпион Европы Эдуард Саввин, призер чемпионата мира и чемпион Европы Всеволод Шумков, призер чемпионата мира и чемпион Европы Эдмонд Худоян», — сказал Фархутдинов.