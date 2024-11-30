Президент IBA Кремлев и Федерация бокса России предоставят форму и инвентарь нуждающимся боксерам

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сообщил о совместном с Федерацией бокса России решении выделить в 2025 году форму и инвентарь для нуждающихся российских спортсменов.

«В 2025 году каждый спортсмен должен иметь свою личную боксерскую форму, и в каждом зале должны быть соответствующие условия по нормам Федерации бокса России. Совместно с Федерацией бокса мы оденем спортсменов (боксерки, перчатки и т.д.) и оснастим инвентарем региональные залы бокса для тех, у кого есть потребность», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.

42-летний Кремлев возглавляет IBA с декабря 2020 года. До этого он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.