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Президент IBA Кремлев и Федерация бокса России предоставят форму и инвентарь нуждающимся боксерам

Алина Савинова
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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев сообщил о совместном с Федерацией бокса России решении выделить в 2025 году форму и инвентарь для нуждающихся российских спортсменов.

«В 2025 году каждый спортсмен должен иметь свою личную боксерскую форму, и в каждом зале должны быть соответствующие условия по нормам Федерации бокса России. Совместно с Федерацией бокса мы оденем спортсменов (боксерки, перчатки и т.д.) и оснастим инвентарем региональные залы бокса для тех, у кого есть потребность», — написал Кремлев в своем Telegram-канале.

42-летний Кремлев возглавляет IBA с декабря 2020 года. До этого он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.

Источник: https://t.me/umar_kremlev/3667
Умар Кремлев
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