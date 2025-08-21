Иман Хелиф опровергла информацию о приостановке карьеры

Алжирская боксерша Иман Хелиф назвала неправдивой информацию о приостановке карьеры. Ранее об этом сообщил бывший менеджер спортсменки Нассер Йесфах.

«Во-первых, я бы хотела прояснить для общественности, что новости о моем уходе из бокса не являются правдой и основаны исключительно на заявлениях человека, который никоим образом меня не представляет и который, я считаю, предал доверие и страну.

Я не объявляла об уходе из спорта и по-прежнему предана своей карьере, регулярно тренируюсь и поддерживаю форму, готовясь к предстоящим соревнованиям», — написала Хелиф в соцсети.

Хелиф была допущена до Олимпийских игр 2024 года, несмотря на сообщения Международной ассоциации бокса (IBA) о том, что спортсменка не прошла гендерный тест. Международный олимпийский комитет (МОК), который исключил IBA из олимпийского движения, не признал результаты этого исследования и настаивал на том, что Хелиф является женщиной от рождения. В феврале в IBA заявили о намерении подать жалобу генеральному прокурору Швейцарии по поводу допуска до Игр Хелиф и Линь Юйтин из Тайваня, которая также провалила гендерный тест.

На Олимпиаде в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг, а Юйтин победила в весовой категории до 57 кг.