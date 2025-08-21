Свищев — о решении Хелиф приостановить карьеру: «Это побег от ответственности»

Первый председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением о том, что алжирская спортсменка Иман Хелиф приостановила карьеру.

«Это побег от ответственности. Нужно продолжить обсуждение потенциального лишения Хелиф медали. И то, что сейчас все больше федераций приходят к гендерным тестам, — это правильная тенденция. Все должны соревноваться в равных условиях», — приводит слова Свищева ТАСС.

20 августа бывший менеджер Хелиф Нассер Йесфах рассказал, что спортсменка прекратила заниматься боксом после гендерного скандала. На Олимпиаде в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг, а Юйтин победила в весовой категории до 57 кг.