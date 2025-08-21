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21 августа 2025, 18:30

Определились финалисты чемпионата России по боксу-2025

В Екатеринбурге состоялись полуфинальные поединки чемпионата России по боксу-2025.

В финале весовой категории до 48 кг встретятся Эдмонд Худоян и Володя Мнацаканян. В полуфинале Худоян победил Виктора Ермолина, а Мнацаканян — Мушега Баяндуряна.

В финале весовой категории до 51 кг Баир Батлаев встретится с Расулом Салиевым. В полуфинале Батлаев победил Амиршоха Джалолова, а Салиев — Артура Нагапетяна.

В финале весовой категории до 54 кг встретятся Вячеслав Рогозин и Максим Кузнецов. В полуфинале Рогозин победил Леонида Чебодаева, а Кузнецов — Богдана Прийму.

В финале весовой категории до 57 кг пройдет поединок между Андреем Пегливаняном и Эдуардом Саввиным. В полуфинале Пегливанян победил Сергея Ярулина, а Саввин — Рафика Амирханова.

В финале весовой категории до 60 кг встретятся Руслан Белоусов и Всеволод Шумков. В полуфинале Белоусов победил Юрия Двали, а Шумков — Аршака Товмасяна.

В финале весовой категории до 63,5 кг пройдет поединок Расул Магомедов — Илья Попов. В полуфинале Магомедов победил Малика Сугаипова, а Попов — Максима Шумова.

В финале весовой категории до 67 кг встретятся Данил Белевитин и Евгений Кооль. В полуфинале Белевитин победил Арсена Шамшидова, а Кооль — Илью Куликова.

В финале весовой категории до 71 кг пройдет бой Сергей Колденков — Алексей Скомороха. В полуфинале Колденков победил Алихана Янгизбаева, а Скомороха — Рамазана Шалтумаева.

В финале весовой категории до 75 кг встретятся Исмаил Муцольгов и Сергей Сергеев. В полуфинале Муцольгов победил Амина Кушхова, а Сергеев — Давида Айвазяна.

В финале весовой категории до 80 кг пройдет поединок между Джамбулатом Бижамовым и Ильясом Магомедовым. В полуфинале Бижамов победил Михаила Усова, а Магомедов — Чеэрава Ашалаева.

В финале весовой категории до 86 кг встретятся Тимур Гамзатов и Шарабутдин Атаев. В полуфинале Гамзатов должен был провести поединок с Савелием Садомой, но он снялся с турнира. Атаев в своем бою победил Дмитрия Карманова.

В финале весовой категории до 92 кг пройдет поединок Рамазан Дадаев — Муслим Гаджимагомедов. В полуфинале Дадаев победил Сергея Слободяна, а Гаджимагомедов — Ярослава Дороничева.

В финале весовой категории 92+ кг встретятся Давид Суров и Александр Дорофеев. В полуфинале Суров победил Исрафила Исламова, а Дорофеев — Светослава Тетерина.

Финальные поединки на чемпионате России по боксу-2025 пройдут в пятницу, 22 августа.

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