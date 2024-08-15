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Сегодня, 11:03

Кремлев рассказал, что врачи могут восстановить зрение на поврежденном глазу боксера Двали

Виктория Кравченко
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Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что врачи после двух операций могут восстановить зрение на поврежденном глазу боксера Дмитрия Двали.

«Мы ждем, чтобы его глаз начал чуть возрождаться, чтобы он начал видеть», — цитирует Кремлева ТАСС.

14 августа президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что 23-летний боксер перенес вторую операцию на поврежденном глазу. Двали избили в Крыму 28 июля. Позднее стало известно о задержании избивавших.

Источник: ТАСС
Дмитрий Двали
Умар Кремлев
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