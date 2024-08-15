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Сегодня, 17:10

Тайвань объявит провалившую гендерный тест боксершу Юйтин призером ЧМ-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Правительство Тайваня постановило признать боксершу Линь Юйтин бронзовым призером чемпионата мира-2023, несмотря на лишение ее медали после проваленного гендерного теста, сообщает портал Focus Taiwan.

Представитель кабинета министров Чэнь Ши-кай отметил, что участие и победа Юйтин на Олимпиаде-2024 свидетельствует о том, что решение Международной ассоциации бокса (IBA) дисквалифицировать спортсменку на чемпионате мира 2023 года была незаконным.

По данным источника, премьер-министр Чжо Жунтай поручил Министерству образования разработать план вручения Лин медали «Национальная слава» и выплатить ей призовые в 900 тысяч тайваньских долларов (более 2,485 миллиона рублей) в знак признания ее выдающихся результатов на международных соревнованиях.

Также было объявлено, что Юйтин будет назначена послом по борьбе с буллингом.

Линь Юйтин на Олимпиаде-2024 в Париже победила в весовой категории до 57 кг.

В 2023 году IBA после серии ДНК-тестов отстранила Юйтин и алжирку Иман Хелиф от участия в чемпионате мира, так как они не смогли пройти гендерный тест. Несмотря на это, в Международном олимпийском комитете посчитали, что обе спортсменки соответствуют критериям отбора, и допустили их к соревнованиям в Париже.

Источник: Focus Taiwan
Бокс
Линь Юйтин
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