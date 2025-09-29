Кремлев предложил Трампу-младшему совместно провести чемпионат мира IBA

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев рассчитывает провести следующий чемпионат мира под эгидой организации совместно с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим.

Ранее они пообщались на форуме в Стамбуле. На мероприятии также присутствовали экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо и дочь Мохаммеда Али Рашеда Али-Уолш.

«Наша задача не только организовывать самые передовые соревнования, но и гарантировать каждому молодому спортсмену возможность проложить путь к успеху. Именно поэтому я рад, что стою здесь рядом со своим другом Дональдом Трампом-младшим, который разделяет веру в то, что справедливость, уважение и честность являются фундаментом спорта. Вместе мы будем защищать прозрачность бокса и открывать двери для молодого поколения», — приводит ТАСС слова Кремлева со ссылкой на пресс-службу IBA.

Сын президента США, в свою очередь, восхитился деятельностью Кремлева и ценностями, которые тот продвигает.

«То, что делает Умар Кремлев: восстанавливает подлинную справедливость, возвращает чистоту бокса и дает молодежи шанс отойти от компьютера и выйти на ринг, — это исключительное дело. Я горжусь тем, что могу назвать Умара Кремлева не только лидером, но и другом», — добавил он.

Чемпионат мира под эгидой Международной ассоциации бокса должен пройти в декабре в Дубае.