Трехкратную чемпионку мира по боксу Синецкую похоронили в Ставропольском крае

Трехкратную чемпионку мира по боксу Ирину Синецкую похоронили в Ставропольском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя спортивной школы №2 Кочубеевского муниципального округа, где ранее работала бывшая спортсменка.

Синецкая умерла во сне в воскресенье, 28 сентября, в 46 лет, у нее оторвался тромб.

Синецкая была самой титулованной российской спортсменкой в женском боксе. Кроме 3 титулов чемпионки мира на ее счету 5 золотых медалей чемпионата Европы и 11 побед на чемпионате России.