Гаджимагомедов стал пятикратным чемпионом России по боксу

Муслим Гаджимагомедов стал чемпионом России по боксу. Турнир проходит в Екатеринбурге.

В финале в весовой категории до 92 кг он победил Рамазана Дадаева. Шумков в пятый раз выиграл золото чемпионата России.

Бронзовыми призерами стали Сергей Слободян и Ярослав Дороничев.

Призовой фонд турнира составил 130 миллионов рублей. Чемпион получит 3 миллиона, серебряный и бронзовый призеры — по два и одному миллиону.

До 71 кг чемпионом России стал Сергей Колденков, до 75 кг — Исмаил Муцольгов, до 80 кг — Джамбулат Бижамов, до 86 кг — Шарабутдин Атаев, свыше 92 кг — Давид Суров.