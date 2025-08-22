Шумков стал четырехкратным чемпионом России по боксу

Всеволод Шумков стал чемпионом России по боксу. Турнир проходит в Екатеринбурге.

В финале в весовой категории до 60 кг он победил Руслана Белоусова. Шумков в четвертый раз выиграл золото чемпионата России.

Бронзовыми призерами стали Юрий Двали и Аршак Товмасян.

Призовой фонд турнира составил 130 миллионов рублей. Чемпион получит 3 миллиона, серебряный и бронзовый призеры — по два и одному миллиону.

До 48 кг чемпионом России стал Эдмонд Худоян, до 51 кг — Баир Батлаев, до 54 кг — Вячеслав Рогозин, до 57 кг — Андрей Пегливанян, до 63,5 кг — Илья Попов, до 67 кг — Евгений Кооль.