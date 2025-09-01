Хелиф подала апелляцию в CAS против World Boxing

Алжирская боксерша Иман Хелиф обратилась в CAS с требованием отменить решение World Boxing о запрете ей участвовать в поединках под эгидой организации, сообщает пресс-служба CAS.

Также в апелляции 26-летняя спортсменка попросила разрешить ей принять участие в чемпионате мира-2025, который состоится с 4 по 14 сентября в Ливерпуле, без прохождения гендерного теста.

Суд отклонил просьбу приостановить исполнение решения World Boxing до слушаний.

Хелиф была допущена до Олимпийских игр 2024 года, несмотря на сообщения IBA о том, что спортсменка не прошла гендерный тест. МОК, который исключил IBA из олимпийского движения, не признал результаты этого исследования и настаивал на том, что Хелиф является женщиной от рождения. На Олимпиаде в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг.

Ранее бывший тренер и менеджер боксерши Нассер Йесфах заявил, что Хелиф приостановила карьеру, однако спортсменка опровергла эту информацию.