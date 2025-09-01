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Хелиф подала апелляцию в CAS против World Boxing

Алина Савинова

Алжирская боксерша Иман Хелиф обратилась в CAS с требованием отменить решение World Boxing о запрете ей участвовать в поединках под эгидой организации, сообщает пресс-служба CAS.

Также в апелляции 26-летняя спортсменка попросила разрешить ей принять участие в чемпионате мира-2025, который состоится с 4 по 14 сентября в Ливерпуле, без прохождения гендерного теста.

Суд отклонил просьбу приостановить исполнение решения World Boxing до слушаний.

Хелиф была допущена до Олимпийских игр 2024 года, несмотря на сообщения IBA о том, что спортсменка не прошла гендерный тест. МОК, который исключил IBA из олимпийского движения, не признал результаты этого исследования и настаивал на том, что Хелиф является женщиной от рождения. На Олимпиаде в Париже Хелиф завоевала золото в весовой категории до 66 кг.

Ранее бывший тренер и менеджер боксерши Нассер Йесфах заявил, что Хелиф приостановила карьеру, однако спортсменка опровергла эту информацию.

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Иман Хелиф
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