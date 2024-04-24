Эдмонд Худоян вышел в полуфинал чемпионата Европы по боксу

Российский боксер Эдмонд Худоян победил поляка Якуба Сломински в четвертьфинале чемпионата Европы по боксу.

27-летний россиянин одержал победу единогласным решением судей. Бой проходил в весовой категории до 48 кг. Худоян вышел в полуфинал турнира.

В весовой категории до 51 кг другой россиянин Василий Егоров раздельным решением судей уступил венгру Атиле Бернату.

Чемпионат Европы по боксу проходит в Белграде (Сербия) с 18 по 28 апреля.