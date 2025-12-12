Двенадцать российских боксеров вышли в финал чемпионата мира

Двенадцать из тринадцати российских боксеров вышли в финал чемпионата мира, проходящего в Дубае.

Победы в 1/2 финала одержали Эдмонд Худоян (категория — до 48 кг), Баир Батлаев (до 51 кг), Вячеслав Рогозин (до 54 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Евгений Кооль (до 67 кг), Сергей Колденков (до 71 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Из российских боксеров поражение в полуфинале потерпел только Андрей Пегливанян, выступающий в категории до 57 кг.

Боксерские поединки финала пройдут в субботу, 13 декабря.