Чемпионат мира по боксу: расписание 12 финалов с россиянами, где смотреть трансляцию

Чемпионат мира по боксу завершится финалами с участием 12 россиян

Чемпионат мира по любительскому боксу 2025 года в Дубае (ОАЭ) завершится в субботу, 13 декабря. В финальных боях выступят 12 российских боксеров. Россияне оспорят золотые медали в 12 из 13 весовых категорий. Начало соревновательного дня — в 16:00 по московскому времени.

Пары финалов чемпионата мира с участием российских боксеров

До 48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) — Субхан Мамедов (Азербайджан)

До 51 кг: Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — Баир Батлаев (Россия)

До 54 кг: Вячеслав Рогозин (Россия) — Сакен Бибоссинов (Казахстан)

До 60 кг: Абдумалик Халоков (Узбекистан) — Всеволод Шумков (Россия)

До 63,5 кг: Омар Ливаза (Киргизия) — Илья Попов (Россия)

До 67 кг: Асадкуя Муйдинкуяев (Узбекистан) — Евгений Кооль (Россия)

До 71 кг: Сергей Колденков (Россия) — Аблайхан Жусупов (Казахстан)

До 75 кг: Сабиржан Аккалыков (Казахстан) — Исмаил Муцольгов (Россия)

До 80 кг: Жавохир Уммталиев (Узбекистан) — Джамбулат Бижамов (Россия)

До 86 кг: Шарабутдин Атаев (Россия) — Алексей Алферов (Белоруссия)

До 92 кг: Турабек Хеабибуллаев (Узбекистан) — Муслим Гаджимагомедов (Россия)

Свыше 92 кг: Арман Маханов (Узбекистан) — Давид Суров (Россия)

Финалы ЧМ-2025 в прямом эфире показывает телеканал и сайт «Матч ТВ». Трансляция начинается в 16:00 по московскому времени.

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