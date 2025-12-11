Российский боксер Худоян вышел в финал чемпионата мира

Россиянин Эдмонд Худоян вышел в финал чемпионата мира по боксу в весовой категории до 48 кг.

В полуфинальном поединке 29-летний спортсмен победил казахстанца Темиртаса Жусупова.

Худоян является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года, шестикратным чемпионом России, а также серебряным призером Спартакиады.

Чемпионат мира под эгидой IBA проходит со 2 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ). Призовой фонд турнира составляет 8 миллионов долларов, победитель каждой категории получит по 300 тысяч.

В чемпионате мира в Дубае принимают участие 13 российских боксеров. Они выступают с флагом и гимном страны.