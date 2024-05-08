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Сегодня, 13:36

В РУСАДА рассказали, какие лаборатории смогут принять пробы с Игр Дружбы

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о ситуации с отказом иностранных лабораторий принимать пробы с Игр БРИКС и Игр Дружбы.

«Некоторые лаборатории проинформировали нас о том, что не будут принимать пробы с соревнований. Одна из причин — недостаточная мощность лабораторий при большом объеме поступающих проб. Работаем над этим вопросом, начали диалог с лабораториями, с которыми никогда не сотрудничали ранее. Мы выбирали те лаборатории, логистика доставки проб в которые позволяет делать это с соблюдением стандартов и с минимальными затратами. Уверена, найдем способ справиться с проблемой, как решали все возникающие вопросы ранее», — сказала Логинова «СЭ».

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Игры стран БРИКС примет Казань с 11 по 24 июня.

РУСАДА
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В РУСАДА заявили, что иностранные лаборатории отказываются принимать пробы с Игр дружбы

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