В РУСАДА рассказали, какие лаборатории смогут принять пробы с Игр Дружбы

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в разговоре с «СЭ» ответила на вопрос о ситуации с отказом иностранных лабораторий принимать пробы с Игр БРИКС и Игр Дружбы.

«Некоторые лаборатории проинформировали нас о том, что не будут принимать пробы с соревнований. Одна из причин — недостаточная мощность лабораторий при большом объеме поступающих проб. Работаем над этим вопросом, начали диалог с лабораториями, с которыми никогда не сотрудничали ранее. Мы выбирали те лаборатории, логистика доставки проб в которые позволяет делать это с соблюдением стандартов и с минимальными затратами. Уверена, найдем способ справиться с проблемой, как решали все возникающие вопросы ранее», — сказала Логинова «СЭ».

Игры дружбы пройдут в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября. Игры стран БРИКС примет Казань с 11 по 24 июня.