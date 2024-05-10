В Госдуме РФ отреагировали на предостережение ВАДА о здоровье спортсменов на Играх дружбы

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление ВАДА об опасении за здоровье спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы.

«Очередная попытка Запада отговорить спортсменов ехать в Россию на соревнования. Пусть ВАДА не лезет к нам и разбирается с делом китайских пловцов. А еще лучше будет, если их аккредитованные лаборатории начнут проверять допинг-пробы спортсменов с Игр БРИКС и Игр дружбы. Тогда и не будет никаких вопросов.

Организация турниров в нашей стране всегда была на высшем уровне. Нет никаких поводов для беспокойства. Если ВАДА так и не согласится предоставить антидопинговые лаборатории, то мы обязательно найдем другие варианты. Уверен, проблем не возникнет», — сказал Свищев.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Сообщалось, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие в турнире.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин в марте 2024 года рассказал, что примерно 30 стран подтвердили свое участие в соревнованиях.