В ВАДА считают, что здоровье спортсменов может быть поставлено под угрозу на Играх дружбы

Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) выразили обеспокоенность за здоровье спортсменов, которые примут участие в Играх дружбы.

«Ранее ВАДА выражало обеспокоенность по поводу планов России провести в сентябре 2024 года Игры дружбы. Здоровье и справедливость по отношению к спортсменам могут быть поставлены под угрозу», — приводит ответ пресс-службы ВАДА ТАСС.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, которые пройдут с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. Сообщалось, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие на турнире.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Генеральный директор оргкомитета турнира Алексей Сорокин в марте 2024 года рассказал, что примерно 30 стран подтвердили свое участие в соревнованиях.